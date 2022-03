„Die letzte Runde“: Hier gehen City in diesem Jahr auf Abschiedstour

City zählen bereits seit 50 Jahren zu den Urgesteinen des Ostrocks. In diesem Jahr veröffentlicht die Band ihr Abschiedsalbum „Die letzte Runde“ und geht dazu auf Deutschland-Tour. Wo überall Auftritte geplant sind und wie Fans an Karten kommen.

Die Ostrocker von City machen in diesem Jahr Schluss.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa - Die Rocker-Rente? Nein, das sei noch lange nichts für sie, haben die Musiker der in der damaligen DDR-Hauptstadt Ost-Berlin gegründeten Band City jahrelang gern betont. Aber nun ist es doch soweit. Sie gehen in „Die letzte Runde“.

City: Ostrock-Band feiert 50-jähriges Bandjubiläum

So heißt ihr neues und letztes Album. Es ist das erste ohne ihren Schlagzeuger Klaus Selmke, der 2020 starb. Im Jubiläums-Jahr 50 ist nun Schluss, aber mit riesigem Programm: Die vier Rocker im Alter um die 70 gehen bis zum Jahresende auf Konzertreise und werden mit einem Buch gewürdigt.

Die Bandbiografie heißt „Einmal wissen, dieses bleibt für immer - CITY. Das Buch“. Buch und Album erscheinen am 1. April. Am 8. Juli beginnt die Abschiedstournee der Gruppe, die auf DDR-Rockklassiker wie „Am Fenster“ (1977) zurückblicken kann.

50 Jahre City – „Die letzte Runde“: Tour-Termine und Konzerte 2022 im Überblick

Für ihre Tour „Die letzte Runde“ werden City ab dem 8. Juli in insgesamt 21 deutschen Städten auftreten. Viele der Konzerte finden dabei naheliegenderweise in Mittel- und Ostdeutschland statt. Auf dem Tour-Plan stehen unter anderem Magdeburg, Halle (Saale), Leipzig und Erfurt. Die Tpur findet ihren Abschluss in Berlin. Folgende Konzerte sind bislang geplant:

Freitag, 8. Juli: Waschhaus, Potsdam

Waschhaus, Potsdam Sonntag, 10. Juli: Stumsdorfer Straße, Zörbig

Stumsdorfer Straße, Zörbig Mittwoch, 13. Juli: Stadthalle, Chemnitz

Stadthalle, Chemnitz Donnerstag, 14. Juli: Steinthor Varieté, Halle (Saale)

Steinthor Varieté, Halle (Saale) Freitag, 15. Juli: Stadthalle, Cottbus

Stadthalle, Cottbus Samstag, 23. Juli: Parkbühne Wuhlheide (mit den Berliner Symphonikern)

Parkbühne Wuhlheide (mit den Berliner Symphonikern) Freitag, 29. Juli: Strandbad Eldena, Greifswald

Strandbad Eldena, Greifswald Freitag, 2. September: KulT(o)ur Bühne, Bodetal Thale

KulT(o)ur Bühne, Bodetal Thale Samstag, 3. September: Hutbergbühne, Kamenz

Hutbergbühne, Kamenz Samstag, 24. Dezember: Freilichtbühne Junge Garde, Dresden

Freilichtbühne Junge Garde, Dresden Donnerstag, 24. November: Kultur- und Kongresszentrum, Gera

Kultur- und Kongresszentrum, Gera Freitag, 25. November: Jahnsportforum, Neubrandenburg

Jahnsportforum, Neubrandenburg Samstag, 26. November: Sport- und Kongresshalle, Schwerin

Sport- und Kongresshalle, Schwerin Mittwoch, 30. November: Laeiszhalle, Hamburg

Laeiszhalle, Hamburg Donnerstag, 1. Dezember: Stadthalle, Rostock

Stadthalle, Rostock Freitag, 2. Dezember: GETEC Arena, Magdeburg

GETEC Arena, Magdeburg Freitag, 9. Dezember: Stadthalle, Zwickau

Stadthalle, Zwickau Samstag, 10. Dezember: Messe, Erfurt

Messe, Erfurt Sonntag, 11. Dezember: Quarterback Immobilien Arena, Leipzig

Quarterback Immobilien Arena, Leipzig Freitag, 30. Dezember: Mercedes-Benz-Arena, Berlin

(Alle Angaben ohne Gewähr.)

Karten und Tickets für City-Tour „Die letzte Runde“ 2022 im Vorverkauf kaufen

Tickets für die „Die letzte Runde“-Tour von City erhalten Sie unter anderem beim Online-Händler Eventim im Vorverkauf. Die Karten kosten je nach Veranstaltungsort zwischen 30 und 40 Euro (zuzüglich Gebühren).

Daneben sind die Tickets aber auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.