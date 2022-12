Céline Dion verschiebt Deutschland-Konzerte auf 2024

Hamburg - Die Sängerin Céline Dion (54, „My Heart Will Go On“) verschiebt aus gesundheitlichen Gründen erneut die fünf Konzerte ihrer „Courage World Tour“ in Deutschland - neue Termine in Köln, Berlin, München, Hamburg und Mannheim sind nun im Frühjahr 2024 angesetzt. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Konzertdaten, wie die FKP Scorpio Konzertproduktionen am Donnerstag in Hamburg mitteilten.

Dion hatte demnach die ersten 52 Termine der „Courage World Tour“ in Nordamerika bereits absolviert, bevor die Corona-Pandemie ausbrach und die Tour ab März 2020 pausieren musste. „Seitdem betreut ein Ärzte-Team die Künstlerin intensiv wegen schwerer und anhaltender Muskelkrämpfe, die sie aktuell an Auftritten hindern.“

Die Veranstalter zitierten Dion mit den Worten: „Es tut mir weh, euch mitteilen zu müssen, dass ich nicht in der Lage sein werde, meine Tournee in Europa im kommenden Februar fortzusetzen.“

Und: „Ich gebe immer 100 Prozent bei meinen Shows, aber genau das ist mir zur Zeit nicht möglich.“ Sie habe die Hoffnung, sich auf dem Weg der Besserung zu befinden.