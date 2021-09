Beatrice Egli feiert erstes Nummer-eins-Album

Baden-Baden - Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli kann ihre erste Nummer eins in den deutschen Album-Charts feiern.

Mit „Alles was du brauchst“ schaffte sie es nach drei zweiten Plätzen („Glücksgefühle“, „Wohlfühlgarantie“ und „Natürlich!“) erstmals ganz nach oben, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete.

Ein gelungener Wiedereinstieg gelang den Mittelalter-Rockern von Saltatio Mortis. Dank der Veröffentlichung als „Unsere Zeit Version“ kehrte ihr 2020er-Album „Für immer frei“ auf Position zwei zurück. Dahinter stehen mit Bosse („Sunnyside“, drei), Kanye West („Donda“, vier) und Halsey („If I Can't Have Love, I Want Power“, fünf) drei Neuzugänge.

Die Single-Charts führt erstmals „Stay“ von The Kid Laroi & Justin Bieber an, gefolgt vom offiziellen Sommerhit „Bad Habits“ (Ed Sheeran) und „Auf & Ab“ von Hip-Hopper Montez.