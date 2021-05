Allstar-Band Mandoki Soulmates im Ersten zu erleben

Halle (Saale) - Er hat getrommelt für sein Anliegen, im doppelten Sinne des Wortes: „Wir müssen etwas tun gegen die Spaltung der Gesellschaft“, sagt der Schlagzeuger und Bandleader Leslie Mandoki. Der aus Ungarn stammende, seit vielen Jahren in Deutschland lebende und international auch als Produzent erfolgreiche Musiker hatte den Traum, mit seinerAllstar-Truppe Mandoki Soulmates möglichst viele Menschen zu erreichen und ihnen mit seiner, an Béla Bartók angelehnten Komposition „Hungarian Pictures“ die Herzen zu öffnen.

Auf YouTube haben die Soulmates damit mehr als eine halbe Million Klicks eingefahren, an diesem Freitag wird das Erste die Aufzeichnung um 23.45 Uhr ausstrahlen - zu seiner „allergrößten Freude“, wie Mandoki schreibt. Das Konzert ist ein besonderes, allein schon wegen seiner Entstehung. Da sich die Musikerinnen und Musiker, darunter Weltstars wie Ian Anderson (Jethro Tull), John Helliwell (Supertramp) sowie der Gitarrenvirtuose Al di Meola, wegen der Pandemie nicht auf einer Bühne begegnen konnten, wurden sie live aus ihren heimischen Studios zusammengeschaltet. Auch der Trompeter Till Brönner und der Deutschrocker Peter Maffay sind dabei. Mandoki setze sich mit seiner Musik über trennende Grenzen, auch die des Marktes, hinweg, lobt Maffay.

Das Konzert „Mandoki Soulmates - Music Is the Greatest Unifier“ wird am Freitag, 23.45 Uhr, im Ersten gezeigt. (mz)