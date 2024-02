Magdeburg/DUR. - Die weltberühmte Hardrock-Band AC/DC geht zum ersten Mal seit acht Jahren auf große Tour. Die für Rocksongs wie „Highway To Hell“, „Back In Black“ oder „Thunderstruck“ bekannten Australier reisen mit ihrer Musik von Mai bis August 2024 durch ganz Europa - und geben insgesamt neun Konzerte in Deutschland, zwei davon in der Nähe von Sachsen-Anhalt. Der Vorverkauf läuft seit dem 16. Februar 2024.

Wo finden die Deutschland-Konzerte von AC/DC statt?

Bei ihrer Europa-Tournee macht die australische Band AC/DC auch in mehreren deutschen Städten Halt. Neben Gelsenkirchen, Hockenheim, Stuttgart und Nürnberg werden sie auch in der Nähe von Sachsen-Anhalt spielen.

So wird die Band auch auf den Bühnen in Dresden am 16. Juni 2024 und in Hannover am 31. Juli 2024 zu sehen sein.

Mit "Back in Black" hatten die letzten verbleibenden Mitglieder der AC/DC-Besetzung Bandgründer Angus Young (68) und Sänger Brian Johnson (76) im Jahr 1980 eines der erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte aufgenommen.

Wann finden die Konzerte von AC/DC statt?

In Deutschland wird die Hardrock-Band AC/DC insgesamt neun Konzerte geben. Mit Dresden und Hannover sogar zwei Mal in der Nähe von Sachsen-Anhalt:

17. Mai 2024: Gelsenkirchen - Veltins-Arena

21. Mai 2024: Gelsenkirchen - Veltins-Arena

9. Juni 2024: München - Olympiastadion

12. Juni 2024: München - Olympiastadion

16. Juni 2024: Dresden - Flutrinne

13. Juli 2024: Hockenheim

17. Juli 2024: Stuttgart - Cannstatter Wasen

27. Juli 2024: Nürnberg - Zeppelinfeld

31. Juli 2024: Hannover - Messe

Was kosten die Tickets für AC/DC?

Die Tickets für die Konzerte können seit dem 16. Februar 2024 ab 142,50 Euro gekauft werden. Tickets gibt es unter anderem auf biberticket.de.

Wie bezahlt man auf biberticket.de?

Wer sein Ticket bei biberticket.de erwirbt, hat verschiedene Bezahlmöglichkeiten.

Eine Bezahlung ist per Sepa Lastschriftmandat, Visa-Karte, Klarna, PayPal und giropay möglich.