Matt Damon helfen Erfahrungen als Vater beim Schauspielern

Der US-Schauspieler hat sich leicht in seine Rolle als Vater einer inhaftierten Tochter im Thriller „Stillwater“ hineingefunden. Er kennt auch den Grund, warum ihm die Rolle leicht fiel.

Schauspieler Matt Damon bei den 74. Internationalen Filmfestspielen in Cannes.

Cannes - Das Vatersein hat dem Hollywoodstar Matt Damon beim Schauspielern geholfen. „Seitdem ich Kinder habe, ist emotional vieles einfacher abrufbar“, sagte der 50-Jährige am Freitag beim Festival Cannes, wo er den Thriller „Stillwater“ vorstellte.

In dem Film spielt er einen Vater aus den USA, der die Unschuld seiner in Marseille inhaftierten Tochter beweisen will.

„Alle Eltern können verstehen, dass man so einige Grenzen überschreitet, um seinen Kindern zu helfen“, sagte Oscar-Preisträger Damon („Jason Bourne“, „Good Will Hunting“), der selbst drei Töchter hat. Es sei einfach, sich in die Rolle dieses Vaters einzufühlen, wenn man Kinder habe. Auch Gefühle wie Schuld und Scham könne man als Vater oder Mutter gut nachempfinden.

„Stillwater“ lief beim Filmfest Cannes außer Konkurrenz. Die Tochter wird gespielt von Abigail Breslin, die einst mit der Komödie „Little Miss Sunshine“ bekannt wurde. Regie führte Tom McCarthy, der bereits beim Oscar-prämierten Journalisten-Drama „Spotlight“ hinter der Kamera stand. „Stillwater - Gegen jeden Verdacht“, wie das Werk bei uns heißt, soll Anfang September auch in Deutschland in die Kinos kommen.