Maren Kroymann: Freude in Kriegszeiten bewusst erleben

Meret Becker (l) , ihr Hund und Maren Kroymann feiern den 30. Geburtstag der Bar jeder Vernunft und 20 Jahre Tipi am Kanzleramt.

Berlin - Die Kabarettistin Maren Kroymann (72) hält es in Zeiten des Ukraine-Kriegs für wichtig, Freude und Humor bewusst zu erleben.

„Wir sind eigentlich verpflichtet, uns zu freuen über die Anlässe, die es wirklich zur Freude gibt“, sagte Kroymann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wenn ich Veranstaltungen mache oder wenn man irgendwas Heiteres macht, ist völlig klar: ein Teil von uns denkt daran.“ Trotzdem könne man das Leben nicht nur auf dieses „furchtbare Unglück und Leid“ in der Ukraine beschränken.

Kroymann ist die Schirmherrin des Kabarett-Zelts Bar jeder Vernunft in Berlin-Wilmersdorf, das in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert. Zum Geburtstag plant das Theater verschiedene Programme von Künstlerinnen und Künstlern, die schon von Beginn an dort aufgetreten sind. Mit dabei sind zum Beispiel die Schauspielerin Meret Becker oder der Regisseur Rosa von Praunheim.

„Ich fühle mich hier wahnsinnig zu Hause. Es ist eine Nähe, es ist eine Herzlichkeit“, sagte Kroymann zu ihrer Rolle als Schirmherrin. Das von der Bar jeden Vernunft gegründete Tipi am Kanzleramt wird in diesem Jahr 20 Jahre alt.