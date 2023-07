Baden-Baden - Die Journalistin und Naturwissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim bekommt in diesem Jahr den Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache.

Mai Thi Nguyen-Kim würde mit ihrer klaren, verständlichen und modernen Sprache einem breiten Publikum komplexe wissenschaftliche Inhalte sehr gut vermitteln, begründete die Eberhard-Schöck-Stiftung in Baden-Baden die Entscheidung der Jury. Zudem habe sie „einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der deutschen Wissenschaftssprache für die Bedürfnisse sozialer Medien geleistet“.

Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung - ein Teil des Kulturpreises Deutsche Sprache - soll am 30. September in Baden-Baden überreicht werden.

Die Stiftung verleiht den Kulturpreis Deutsche Sprache seit 2001 für besondere Verdienste um die deutsche Sprache. Er ist dreigeteilt. Jacob-Grimm-Preisträger und -Preisträgerinnen sind unter anderem Udo Lindenberg, Cornelia Funke, Loriot, Ulrich Tukur und die Fantastischen Vier.

Der mit 5000 Euro dotierte Initiativpreis Deutsche Sprache geht in diesem Jahr an das Deutsche Gymnasium Tallinn in Estland. „Mit zahlreichen Initiativen und phantasievollen Ideen fördert die Schule die deutsche Sprache über den schulischen Kontext hinaus“, hieß es.

Mit dem undotierten Institutionenpreis Deutsche Sprache wird das Digitale Wörterbuch Deutsche Gebärdensprache (DW-DGS) geehrt, ein Projekt der Akademie der Wissenschaften am Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser an der Universität Hamburg. Das Projekt widmet sich der Dokumentation und Erforschung der Deutschen Gebärdensprache.