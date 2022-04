Lust auf Land

Wie Corinna Köbele und der Verein „Künstlerstadt Kalbe“ die Altmark in Schwung bringen.

Kalbe (Milde)/MZ - Hier hilft nur eins: Das Alphabet muss mit „E“ wie Enthusiasmus beginnen. Auch Optimismus ist wichtig. Und eine gewisse Portion Sturheit, um das, was man für das Richtige hält, durchzusetzen - gegen Trägheit und bürokratischen Widerstand. Den gibt es überall, auch Corinna Köbele ist ihm begegnet, nicht nur einmal. Aber vor allem aufgeschlossenen Menschen, die sich von der Begeisterung der „Zugereisten“, die sich in das Landstädtchen verliebt hat und sesshaft wurde, mitreißen lassen. Früher hätte man zutreffend „anstecken lassen“ gesagt. Aber das verkneift man sich in Zeiten von Corona lieber.