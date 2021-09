Geschmackvoll und ansprechend

Viele deutsche Arbeitnehmer verbringen den Großteil ihrer Arbeitszeit in einem Büro. Dabei hat wohl jeder eine ganz eigene Einstellung zu diesem besonderen Arbeitsplatz, aber viele Menschen würden doch zustimmen, dass Büros in der Regel eine gewisse Anonymität und Auswechselbarkeit mit sich bringen. Dieser Tristesse kann man jedoch ein Ende setzen und so das eigene Büro zu einem echten Hingucker machen – durch die geschmackvolle Auswahl und das richtige Anbringen von Bildern und Kunst am Arbeitsplatz. Durch diese individuelle Gestaltung verleiht man dem Büro Charakter und offenbart so Kollegen, Kunden und Vorgesetzten gleichermaßen ein kleines Stück über sich selbst, ohne dabei unprofessionell zu wirken. In diesem Ratgeber haben wir zusammengetragen, wie man erfolgreich Kunst in das Büro einbindet.

Die richtige Auswahl des Kunstobjekts – nicht einfach irgendwas kaufen

Da das Büro immer noch ein Arbeitsplatz ist und den wenigsten ihr Büro auch tatsächlich selbst gehört, sollte man sich bei der Auswahl des passenden Bildes für das Büro an ein paar Regeln orientieren. In den eigenen vier Wänden ist das anders, hier kann man dem eigenen Geschmack voll und ganz freien Lauf lassen. Die erste Fragestellung beim Kunst für das Büro kaufen ist, was man damit einem Gast am Arbeitsplatz vermitteln möchte. So wirkt abstrakte Kunst meist interessant und strahlt eine gewisse Kunstaffinität aus, während sich übermäßig sexuelle oder gewaltverherrlichende Darstellungen von selbst verbieten. Auch die durch das Bild erzeugten Emotionen müssen beachtet werden. Für das Büro eignen sich Bilder, die überwiegend positive Stimmung verstrahlen und somit das Arbeitsklima und die Motivation verbessern. Dies ist besonders bei helleren Farben sowie Gelb-, Grün- und Blautönen der Fall. Darstellungen mit einem großen Schwarz- oder Rotanteil hingegen können einen düsteren bis aggressiven Eindruck beim Betrachter hinterlassen.

Ist ein passendes Objekt gefunden, bleibt nur das Bild richtig aufzuhängen. Zuvor jedoch sollte die Auswahl des Bildes, wenn nicht schon vorher geschehen, mit dem Vorgesetzten abgeklärt werden, um Ärger im Nachhinein zu vermeiden. Ist das offizielle grüne Licht gegeben, eignen sich besonders Wände ohne direkte Sonneneinstrahlung für das Aufhängen von Bildern. Dabei sollte die Bildmitte ungefähr auf der Augenhöhe des Betrachters liegen.

So lässt ihr Büro sie wirken – der Arbeitsplatz sagt viel über seinen Besitzer aus

Das Büro sagt mehr über dessen Nutzer aus, als man in der Regel wahrhaben möchte. So wurde an der amerikanischen Universität in Austin eine Studie durchgeführt, bei der Probanden die Persönlichkeitseigenschaften fremder Menschen allein anhand deren Büros ermitteln sollten. Dabei stellte sich heraus, dass sie auf diese Weise die Menschen teilweise besser als deren beste Freunde charakterisieren konnten. Aus diesem Grund ist es wichtig Acht auf sein Büro, dessen Einrichtung und den Zustand zu geben. Mit einem ansprechenden Gemälde an der Wand wird ihr Büro von Fremden als interessant und charakterstark eingeschätzt, wodurch der Betrachter automatisch diese Eigenschaften mit dem Büro-Inhaber verbindet. Andere Mitarbeiter können durch Kunst motiviert und das Arbeitsklima verbessert werden. Außerdem kann Kunst immer wieder als hervorragender Startpunkt für angeregte und niveauvolle Gespräche mit Kunden und zwischen Mitarbeitern genutzt werden. Es gibt also viele gute Gründe, das eigene Büro mit geschmackvoller Kunst aufzuwerten.