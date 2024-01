Sie ist eine der bekanntesten TV-Nachrichtensprecherinnen in Deutschland. Bei der „Tagesschau“ hört Judith Rakers nun nach 19 Jahren auf.

Hamburg - Judith Rakers hört Ende Januar als „Tagesschau“-Sprecherin auf. Die 48-Jährige gehe auf eigenen Wunsch, da sie sich mehr auf ihre unternehmerische Tätigkeit konzentrieren wolle, teilte der öffentlich-rechtliche Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Hamburg mit. Am 31. Januar ist sie zum letzten Mal in der Sendung zu sehen.

Eine Nachfolge wird es demnach zunächst keine geben. Die 20-Uhr-Hauptausgabe, die jeden Tag von Millionen Zuschauern gesehen wird, wird damit weiterhin von Jens Riewa, Susanne Daubner, Julia-Niharika Sen, Thorsten Schröder und Constantin Schreiber präsentiert.

Moderatorin Rakers wurde in der NDR-Mitteilung mit den Worten zitiert: „Nach 19 erfolgreichen und spannenden Jahren bei der "Tagesschau" habe ich mich schweren Herzens entschlossen, zu gehen. Es ist an der Zeit, den Fokus in meinem Leben auf andere Projekte zu lenken, meine unternehmerische Tätigkeit weiter auszubauen und Neues anzupacken, für das neben dem Nachrichten-Schichtdienst bisher zu wenig Zeit war.“

Dem Fernsehen kehrt sie nicht ganz den Rücken zu. Die Talkshow „3nach9“ (Radio Bremen/NDR) moderiert sie weiterhin und sie präsentiert auch weiterhin Folgen des ARD-Reisemagazins „Wunderschön“.