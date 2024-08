Nach Monaten des Wartens geht es nun los: Superstar Adele gibt sich die Ehre und singt zehn Shows in München - in einem eigens aufgebauten Stadion samt Mini-Freizeitpark.

In extra gebauter Arena: Adeles Konzertreihe in München

München - Die britische Sängerin Adele gibt heute Abend das erste ihrer zehn Konzerte in einem eigens für sie erbauten Pop-up-Stadion in München. Rund 74.000 Menschen werden jeweils in der „Adele Arena“ erwartet, die von einer „Adele World“ umrahmt wird - einer Art Mini-Volksfest rund um das Leben des Superstars mitsamt Pub, Riesenrad und Kettenkarussell, in dem sich die Gäste vor und nach dem Konzert die Zeit vertreiben können.

Es ist das erste Mal seit 2016, dass die 36-Jährige („Rolling in the Deep“, „Hello“, „Easy on me“) auf dem europäischen Festland auftritt. Entsprechend groß war der Ansturm auf die teils mehr als 400 Euro teuren Tickets für die Konzerte, die zwischen dem 2. und 31. August stattfinden. Dennoch gibt es noch Restkarten zu kaufen - zuletzt als „Lucky Dip“-Tickets für gerade einmal 35 Euro.

Die Veranstalter versprechen neben einem bisher einzigartigen Konzertkonzept auf allen Plätzen ein herausragendes Hörerlebnis: „Das hat Studioqualität“, betonte Veranstalter Marek Lieberberg. Durch die Gestaltung der Arena in Form eines Amphitheaters seien auch alle Zuschauer ungefähr gleich weit von der gigantischen, mit Laufstegen in die Zuschauermengen ragenden Bühne entfernt.

Als Hintergrund dient eine Leinwand der Superlative: 220 Meter breit und 17 Meter hoch soll Adele dort zu sehen sein. Es ist das zweite musikalische Großereignis in der bayerischen Landeshauptstadt binnen weniger Tage: Erst am vergangenen Wochenende hatte Taylor Swift im Olympiastadion für Furore gesorgt.