„Impuls“ sendet Lebenszeichen

Performer Hainbach am Steintor in Halle

Halle/MZ - Manche, zumal in der Politik, hätten das „Impuls“-Festival für Neue Musik in Sachsen-Anhalt wohl gern „abgehakt“. Aber es ist, trotz gestrichener Landesförderung, wieder - oder besser gesagt immer noch da. Jetzt heißt es schlicht „Impuls“ und steht unter dem Motto „Off The Grid“, außerhalb des Rasters.