Helden, Prinzen, Traditionen: Zeitreise in die Region vor 200 Jahren

Es ist Wahlkampf im Halle des Jahres 1884 und die Bürgergesellschaft meldet sich unübersehbar zu Wort im Halleschen Tageblatt. Niemand anderen als den Oberbergrath Taeglichsbeck könne wählen, wer „gemäßigt und besonnen denke, aber auch, wer liberale und konservativ“ ausgerichtet sei, steht da in großer Aufmachung. „Seid nicht schlaff, folget vielmehr in Rührigkeit dem Beispiel, das unsere Gegner geben, und der glänzende Sieg unserer guten Sache wird uns gewiss sein“, heißt es in einer dreiseitigen Anzeige, die hunderte bekannter Bürger und Honoratioren unterschrieben haben.

Die Reichstagswahl im Kaiserreich, bei der am Ende die Konservativen und Sozialdemokraten hinzugewinnen werden, erscheint hier wie eingefroren in einer Zeitkapsel. Die findet sich im Deutschen Zeitungsportal, einer Datenbank, die 247 deutsche Zeitungen umfasst. 600.000 Ausgaben aus ganz Deutschland mit zusammen 4,5 Millionen Zeitungsseiten wurden digitalisiert. Die frühesten Zeitungszeugnisse stammen aus dem Jahr 1671, die jüngsten Artikel sind aus dem Jahr 1950.

Halle, 220 Jahre zurück

Die ältesten Berichte aus Halle und Sachsen-Anhalt, zur Verfügung gestellt von der Universitäts- und Landesbibliothek der Martin-Luther-Uni, datieren von 1802. Einer der ersten Texte aus dem damaligen „Tageblatt“ beschreibt die Tradition des Knoblauchsmittwoch, die bis heute überlebt hat. Daneben empfiehlt ein Modehändler namens Philipp Burgheim sich und seinen neuen Laden in der Kleinen Ulrichstraße mit dem Hinweis, er verkaufe nicht nur Baumwolle, sondern auch Lotterielose an die „hohen Herrschaften“. Wie eine Heldengeschichte klingt der Nachruf auf Heinrich, Prinz von Preußen, der in eben jenem Sommer an einem „Schlagfluss“ gestorben war.

Es sind faszinierende Zeugnisse einer längst vergessenen Zeit, die hier auf den hochauflösenden Scans der Original-Zeitungsseiten nachgelesen werden können. Unbearbeitet von Historikern und unkorrigiert von späteren Eingriffen, spart das Angebot auch die dunklen Zeiten der nationalsozialistischen Herrschaft nicht aus. Allerdings findet sich am Eingang zu Leseangeboten wie dem „Badischen Kampfblatt für nationalsozialistische Politik - Der Führer“ ein Warnhinweis: „Die Deutsche Digitale Bibliothek distanziert sich ausdrücklich von allen rassistischen, antisemitischen und weiteren diskriminierenden Inhalten sowie von gewaltverherrlichenden und propagandistischen Darstellungen“.

Der „Aufbau“ im Westen

Nach dem Krieg dominieren dann die digitalisierten Ausgaben der Badischen Neuesten Nachrichten, aber auch Ausgaben der in New York erscheinenden deutschsprachigen Wochenzeitschrift „Aufbau“ finden sich. Mit interessanten Details: So berichtet das US-Blatt im Januar 1949 vom „neuesten Trick der Nazidiplomaten“: Frühere Beamte von Hitlers Außenminister Joachim von Ribbentrop hätten sich getroffen, um Pläne zu schmieden, „wie sie sich am besten wieder in deutsche Verwaltungsstellen hineinbohren können, wenn der deutsche Weststaat im Laufe des Jahres 1949 gegründet wird“.

Zum Deutschen Zeitungsarchiv:

www.deutsche-digitale-bibliothek.de