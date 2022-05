21 Filme haben dieses Jahr um die Goldene Palme in Cannes konkurriert. Nun wurde der Gewinner gekürt.

Der Film „Triangle of Sadness“ wurde mit der Goldenen Palme ausgezeichnet.

Cannes - Die Goldene Palme des Filmfestivals Cannes geht an den Film „Triangle of Sadness“ des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt.