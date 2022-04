Gegen die Laufrichtung

Dessau-Roßlau/MZ - Diesen Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: „Die Dummheit der Kommunisten halte ich für kein Argument gegen den Kommunismus.“ Vorgetragen von Ronald M. Schernikau in seiner Rede auf dem letzten Schriftstellerkongress der DDR am 1. März 1990 in Ostberlin. Die Damen und Herren im Saale waren überwiegend erstaunt. Einige vielleicht auch belustigt. Schernikau, geboren 1960 in Magdeburg, war als kleiner Junge gemeinsam mit seiner Mutter im Kofferraum eines Autos in den Westen geschmuggelt worden. Von dort kam er, seit Jahren bekennender Kommunist, erst als studierender Gast ans Leipziger Literaturinstitut, 1989 beantragte und erhielt er die Staatsbürgerschaft der DDR. Und SED-Mitglied wurde er auch. Eine Flucht entgegen der allgemeinen Laufrichtung jener Z