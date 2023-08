Charlotte Rampling und Liliana Cavani hatten schon 1974 in Cavanis Film „Der Nachtportier“ zusammengearbeitet.

Venedig - Die italienische Regisseurin Liliana Cavani ist zur Eröffnung der Filmfestspiele Venedig mit einem Ehrenlöwen ausgezeichnet worden. Die 90-Jährige nahm den Preis für ihr Lebenswerk am Abend von der britischen Schauspielerin Charlotte Rampling entgegen. Diese spielt die Hauptrolle in Cavanis Film „Der Nachtportier“ (1974).

Zuvor hatte die italienische Schauspielerin Caterina Murino als Moderatorin die Gäste zur Eröffnungszeremonie begrüßt. „Ein herzlicher und unterstützender Gruß an diejenigen, die nicht hier bei uns sind, um den intellektuellen und wirtschaftlichen Wert ihrer Arbeit zu verteidigen und uns daran zu erinnern, dass das künstlerische Schaffen das Vorrecht talentierter Männer und Frauen ist, das nicht an die künstliche Intelligenz delegiert werden kann“, sagte sie in Anspielung auf den Hollywood-Streik.

Die mehr als 11.000 gewerkschaftlich organisierten Drehbuchautoren streiken in den USA seit Anfang Mai. Seit Mitte Juli streiken zudem Zehntausende Mitglieder der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA. Sie fordern eine bessere Vergütung und Regeln im Umgang mit der künstlichen Intelligenz.

Wenige Stars bei der Eröffnung

Wegen des Hollywood-Streiks sind deutlich weniger Filmstars als üblich zur Eröffnung gekommen. Einige italienische Politiker schritten über den roten Teppich, etwa Italiens Infrastruktur- und Transportminister Matteo Salvini.

Neben den Jury-Mitgliedern - zu denen der US-Regisseur Damien Chazelle, die neuseeländische Regisseurin Jane Campion und der irische Filmemacher Martin McDonagh gehören - war vor allem italienische Prominenz zu sehen. Etwa das Team des Films „Commandante“, der im Anschluss an die Eröffnungszeremonie gezeigt wird. Das Drama des italienischen Regisseurs Edoardo De Angelis erzählt von einem heldenhaften italienischen U-Boot-Kommandanten im Zweiten Weltkrieg.