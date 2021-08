Berlin setzt ein Zeichen für eine klimaneutrale Zukunft

Das „Festival of Lights“ bringt vom 03. bis 12. September erneut die Hauptstadt zum Strahlen. Unter dem Motto „Creating Tomorrow“ sollen die Lichtkunstinszenierungen an prominenten Berliner Wahrzeichen in diesem Jahr auf das Thema Nachhaltigkeit und den Erhalt unserer Erde aufmerksam machen. „Festival of Lights“-Gründerin, -Produzentin und künstlerische Leiterin Birgit Zander erklärt im Interview, was dahintersteckt.

Bereits zum 17. Mal findet das „Festival of Lights“ statt und erfindet sich wie jedes Jahr neu. Die Lichtinstallationen setzten sich in der Vergangenheit mit Themen wie „Freiheit“ und „Europa“ auseinander. Im letzten Jahr leuchtete Berlin unter dem Motto „Together we shine“.

2021 lautet das Festivalmotto „Creating Tomorrow“ – und trifft damit voll den Nerv der Zeit. Für Festivalorganisatorin Birgit Zander transportiert bereits der Leitsatz des diesjährigen „Festival of Light“ eine ganz entscheidende Message.

Birgit Zander (Foto: Privat)

Birgit Zander: Es war nie wichtiger als jetzt!

„In diesem Jahr haben wir uns für ‚Creating Tomorrow‘ entschieden, weil es nie wichtiger war als jetzt, auf die Lage unseres Planeten und unsere Zukunft aufmerksam zu machen“, betont Zander im Interview. Im Festival unterstreiche das Motto die Notwendigkeit, nachhaltiger zu leben.

„Dies setzen wir wie immer künstlerisch und verknüpft mit unterschiedlichen Themen um, die mir besonders am Herzen liegen“, so Zander weiter. „Dazu gehören zum Beispiel Klima- und Artenschutz, Diversität oder nachhaltiges Leben.“ Auch in diesem Jahr gelte: „Mit dem ‚Festival of Lights‘ haben wir die Möglichkeit, die Thematiken durch Licht und Kunst emotional und großflächig in die Köpfe und Herzen der Besucher zu bringen.“

Berlin und seine Künstler präsentieren sich variantenreich

Zur konkreten Visualisierung verrät Zander: „Wir interpretieren verschiedene Themen der Nachhaltigkeit künstlerisch. Jeder Platz und jedes Gebäude auf eine andere Art. Zum Beispiel liegt der Fokus der Inszenierung am Bebelplatz eher beim Erhalt der Natur.“ Am Potsdamer Platz weise „ein riesiger, leuchtender Erdball auf das Thema Klimaschutz und Zukunft hin“.

Drei andere Wahrzeichen der Hauptstadt widmen sich weiteren Schwerpunkten: „Auf dem Berliner Fernsehturm geht es eher um Wissenschaft und Technik, und an der Siegessäule um Diversität. Die Hauptshow als 3D-Videomapping findet natürlich auf dem Brandenburger Tor statt, präsentiert von ‚The Climate Pledge‘.“

Die weltweite Klima-Initiative „The Climate Pledge“, der diesjährige Presenting Sponsor des Festivals, steht für ein großes Versprechen: Die teilnehmenden Unternehmen verpflichten sich, schon 2040, also zehn Jahre früher als im Pariser Abkommen vereinbart, CO2-neutral arbeiten zu können.

„Es ist schon sehr spät und unsere Erde stark angegriffen“

Inwieweit glaubt Birgit Zander daran, dass die Menschheit tatsächlich bereits in knapp zwanzig Jahren klimaneutral leben kann? „Weltweit begründen Forscher die Notwendigkeit, jetzt und sofort zu handeln. Es ist schon sehr spät und unsere Erde stark angegriffen“, antwortet die Festivalleiterin entschieden.

„Dank solcher Initiativen wie der von ‚The Climate Pledge‘ werden Klimaschutz-Themen öffentlich sehr viel besser in den Fokus gerückt, sie zeigen eindrücklich die Gefahren und rufen aktiv zum Mitgestalten auf.“ Dies gebe Anlass zu Hoffnung: „Ich bin optimistisch, dass wir unsere Welt gemeinsam stark machen. Für uns und ganz besonders für die kommenden Generationen.“

Die Lichtinszenierungen auf den weltberühmten Wahrzeichen, Monumenten, Gebäuden und Plätzen der Deutschen Hauptstadt machten das „Festival of Lights“ zu einem der populärsten Lichtkunstfestivals der Welt, heißt es auf der Webseite des Events. Möge das Festival in diesem Jahr auch zu einem der langfristig sichtbarsten Zeichen für unseren Planeten werden.