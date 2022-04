Feine-Sahne-Sänger Monchi: Radikaler Rock, radikaler Abnehm-Rekord

Jarmen/MZ - Der Mensch kann sich an alles gewöhnen, er kommt mit jedem Umstand zurecht und hadert irgendwann nicht einmal mehr damit. Jan Gorkow, den die Fans seiner Band nur „Monchi“ nennen, hatte sich mit Anfang 30 mit einer ganzen Reihe von Dingen abgefunden. Dass seine Band Feine Sahne Fischfilet weniger an ihrer Musik als an ihren politischen Positionen gemessen wird. Dass man ihm, dem Sänger des Quartetts aus Mecklenburg-Vorpommern, niemals nachsehen wird, was er an Jugendsünden in der Hooliganszene begangen hatte. Und natürlich, dass er, der berühmte und zugleich verhasste Punkmusiker aus dem kleinen Ort Jarmen im Niemandsland südlich von Greifswald, niemals im Leben mehr in eine gewöhnliche Badewanne passen würde.