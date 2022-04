Draufgänger mit Brille: Vollgas nach der Vollbremsung

Heinz Rudolf Kunze ist einer der Klassiker des Deutschrock, ein Einmischer und Hitlieferant zugleich. Vor dem Start seiner Deutschlandtour in Halle am Samstagabend freut sich der 65-Jährige auf die Bühne und eine neue Normalität - und er wettert über Genderwahn und Meinungsfeigheit.

Halle - Es war nie besser als in diesem März vor zwei Jahren. Heinz Rudolf Kunze denkt mit einem warmen Gefühl an die letzten Tage der alten Zeit zurück, die ihn so nahe an die Spitze der Hitparaden führten wie noch nie zuvor. „Platz 3“, sagt Kunze, „so hoch war ich zuletzt 1991 mit meinem Album ,Brille’“.