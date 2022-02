Drama „Alcarràs“ gewinnt den Goldenen Bären

Die: Jury Mitglieder Connie Nielsen (l-r), Anne Zohra Berrached, Karim Ainouz, Präsident M. Night Shyamalan, Tsitsi Dangarembga, Said Ben Said und Ryusuke Hamaguchi.

Berlin - Das Drama „Alcarràs“ von Carla Simón über Pfirsichbauern in Spanien hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Das gaben die Filmfestspiele am Mittwochabend in Berlin bekannt.

Die Schauspielerin Meltem Kaptan hat einen Silbernen Bären der Berlinale gewonnen. Ausgezeichnet wird sie für ihre Hauptrolle im Drama „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“, wie die Filmfestspiele in Berlin bekanntgaben.

Der Film erzählt, wie die Mutter des langjährigen Guantánamo-Häftlings Murat Kurnaz versucht, ihren Sohn aus dem US-Gefangenenlager zu befreien.

Die Drehbuchautorin des Films, Laila Stieler, erhielt ebenfalls einen Silbernen Bären. Regie führte der deutsche Filmemacher Andreas Dresen. Die beiden hatten beispielsweise auch bei ihrem letzten Film „Gundermann“ zusammengearbeitet. Ihr neuer Film soll Ende April ins Kino kommen.

Die französische Regisseurin Claire Denis hat den Silbernen Bären für die beste Regie gewonnen. Ausgezeichnet wurde sie für ihren Film „Avec amour et acharnement“ mit Juliette Binoche und Vincent Lindon. Darin geht es um eine Frau, deren Leben durcheinandergerät, als ein Ex-Partner wieder auftaucht.

Auch das Drama „Robe of Gems“ hat eine Auszeichnung gewonnen. Der Film erzählt von drei Frauen in Mexiko, die auf unterschiedlichen Wegen mit dem Drogengeschäft in Konflikt geraten. Der Film von Regisseurin Natalia López Gallardo gewann den Preis der Jury.

Den Großen Preis der Jury gewinnt in diesem Jahr die Erzählung „The Novelist's Film“. Der südkoreanische Regisseur Hong Sangsoo erzählt darin von einer Schriftstellerin, die im Laufe des Tages verschiedenen Menschen begegnet. Im vergangenen Jahr hatte der Filmemacher bereits den Drehbuchpreis für seinen Schwarz-Weiß-Film „Introduction“ gewonnen.

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die Filmfestspiele finden diesmal trotz Pandemie wieder mit Publikum statt. Für den Kinobesuch gelten dabei besondere Regeln. Jurypräsident war diesmal der US-Regisseur M. Night Shyamalan („The Sixth Sense“). Die Auszeichnungen wurden wegen der Pandemie früher verliehen als üblich. Die Berlinale wird noch bis Sonntag mit mehreren Publikumstagen fortgesetzt.