Donnerschlag auf der Felseninsel „Stein“ im Dessau-Wörlitzer Gartenreich

Komödie vor dramatischem Hintergrund: Auf der Felseninsel „Stein“ in Wörlitz wird Goethes Frühwerk „Die Mitschuldigen“ gezeigt.

Alcest (Sebastian Graf, l.) sieht sich schon am Ziel bei Sophie (Isabell Giebeler), seiner früheren Flamme, während deren Ehemann, der leichtlebige Söller (Andreas Hammer) unfreiwillig zum Zeugen der Szene wird.

Wörlitz - Welch eine Dramaturgie auf der Felseninsel „Stein“ im Dessau-Wörlitzer Gartenreich: Zur Schauspielpremiere des Anhaltischen Theaters Dessau nach Monaten der Pandemie-bedingten Zwangspause ertönt am Freitagabend vor dem dritten Zeichen, die Zuschauerplätze einzunehmen, ein Donnerschlag. Aber Natur und Kunst leben in geschwisterlicher Harmonie, wie es gedacht worden ist für diesen Ort. Es bleibt also bei diesem einen Gewitterzeichen, nur fernes Grummeln von jenseits der Elbe hört man gelegentlich. Erst gegen Ende des kurzweiligen Spiels fallen dann doch noch fünf Regentropfen pro Kopf.