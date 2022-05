Dieckmann entdecken!

Korbsessel von Erich Dieckmann am Neuwerk 11 in Halle

„Stühle: Dieckmann!“ wird an diesem Freitag um 19 Uhr eröffnet und ist vom 12.2. bis zum 27.3. am Neuwerk 11 in Halle zu sehen, „Sitzen - neu betrachtet“ im halleschen Volkspark endet am 20.3. Zur Ausstellung ist im Mitteldeutschen Verlag Halle ein Katalog erschienen.