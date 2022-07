Halle/MZ - Zwei Romane vom übervollen Büchertisch, die zwar in unterschiedlichen Regionen Deutschlands spielen, aber thematisch Gemeinsamkeiten haben. Sowohl in Martin Beckers „Kleinstadtfarben“ (Luchterhand) als auch in Andreas Hillgers „EI_LAND“ (Osburg Verlag) wird man in die Provinz gebeten und begegnet Menschen, die sich einigermaßen desillusioniert durch ihr Leben schlagen müssen. Die Umstände sind, wie sind - man muss halt versuchen, damit klar zu kommen. Was interessant daran ist? Die Poesie der Tristesse natürlich. Und der zuweilen grimmige Humor, der beiden Texten innewohnt. Hinzu kommt die Empathie, die man lesend für diese kleinen Leute aufbringen wird.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<