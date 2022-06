Warum ein Leipziger Verleger rund 3.000 Buchtüten gesammelt hat

Leipzig - Haben Sie Tüten? Eine Frage, die Erstaunen garantiert. Vom Jahr 2000 an überraschte der Leipziger Verleger Mark Lehmstedt mit dieser Anrede in Buchhandlungen und an Messeständen. Genauer: Er erschreckte. „Befremden war das mindeste, nicht selten ließen die Blicke auch ernsthafte Zweifel an meiner geistigen Zurechnungsfähigkeit erkennen“, teilt der 60-Jährige mit. „Schien doch das Sammeln von Tüten noch absurder zu sein als das Sammeln von Kronkorken oder Ü-Eiern.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<