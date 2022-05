Vom Gipfel des Ruhm in die Drogenhölle

Er hatte all das, was sein bester Freund Kurt Cobain auch hatte. Die Stimme, die Ausstrahlung und das Genie, Menschen für sich einzunehmen. Mark Lanegan, wie Nirvana-Frontmann Cobain in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Washington geboren und als Jugendlicher ins nahe Seattle geflüchtet, hatte sogar Band und Lieder, von denen der Superstar Cobain behauptete, er beneide ihn um sie. Und doch kam die Karriere des charismatischen Frontmannes der Grunge-Combo Screaming Trees nie so in Gang wie die des Nirvana-Chefs, der im Herbst 1990 mit seiner völlig unbekannten Gruppe in Halle gastierte, Und wenige Wochen später schon weltweit alle Hitparaden regierte.

