Frankfurt - Der Verlag Kiepenheuer & Witsch berichtet von weiterhin großen Erfolgen mit Angela Merkels Buch „Freiheit“. „Wir verkaufen jetzt nochrund 12.000 Exemplare pro Woche, was sensationell ist“, sagte Verlegerin Kerstin Gleba „faz.net“ (Samstag). In „Freiheit. Erinnerungen 1954 – 2021“ blickt die 70 Jahre alte Ex-Bundeskanzlerin auf 736 Seiten zurück auf ihr Leben. Die gebundene Ausgabe kostet 42 Euro.

„Es war uns und den Autorinnen sehr wichtig, auch ein junges Publikum zu erreichen“, so Gleba. „Das Interview, das die Moderatorin Hazel Brugger mit Frau Merkel geführt hat, hat bei Youtube 1,5 Millionen Aufrufe.“ Auch viele Nutzer hätten Ausschnitte daraus auf Social Media geteilt. So sei das junge Publikum auf das Buch aufmerksam geworden. Etwa ein Drittel der Leserschaft sei unter 40. Auch zu Signierstunden seien viele junge Menschen gekommen.

„Bis Weihnachten 600.000 Exemplare verkauft“

„Ich denke, das Buch kann auch Menschen, die mit dem Politikbetrieb nicht so vertraut sind, etwas geben, durch die besondere Lebensgeschichte von Angela Merkel. Sie zeigt: Es sind nicht "die da oben", die Politik machen, sondern Menschen, die mit all ihren Stärken und Schwächen unsere Gesellschaft mitgestalten“, sagte die Verlegerin.

„In Deutschland haben wir bis Weihnachten 600.000 Exemplare verkauft. Das ist wirklich phänomenal“, betonte Gleba. Auch international seien die Erfolge „gigantisch“ gewesen. In den USA seien in den ersten Wochen 25.000

Exemplare verkauft worden, in England 40.000. „In den Niederlanden war das Buch mit 25.000 verkauften Exemplaren auf Platz eins der Bestsellerliste.“ Auch in Italien und allen skandinavischen Ländern stand es ihren Angaben nach auf den Bestsellerlisten.