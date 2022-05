Thomas Rackwitz gehört zu den wichtigsten Autoren in Sachsen-Anhalt

Die Kunst des intuitiven Gedichts: Gerade 40 Jahre alt geworden, gehört der im Harz lebende Lyriker zu den wichtigsten Autoren in Sachsen-Anhalt.

Blankenburg/MZ - Seine Gedichte über den Harz, die auch dem 2014 erschienenen, hochgelobten Lyrikband „An der Schwelle zum Harz“ den Titel liehen, entstanden nicht in Blankenburg, wo Thomas Rackwitz heute lebt, sondern vielmehr in Berlin. „Meine Frau stammt aus dem Harz und auch für mich war es zwischen 2011 und 2012, als die Harz-Texte entstanden, ein Sehnsuchtsort“, erinnert sich der Lyriker. „Über Berlin zu schreiben war für mich, als ich dort lebte, unmöglich, deshalb der Harz“, so Rackwitz.