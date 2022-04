Neuer Roman von Mario Schneider - Das Paradies kann die Hölle sein

Der in Halle lebende Autor Mario Schneider legt mit „Die Paradiese von gestern“ ein opulentes Buch über die Flüchtigkeit des Glücks vor.

Halle/MZ - Am Ende werden sich Ella und René, zwei der Liebenden, um die es in diesem Roman geht, nach den Personen sehnen, die sie noch vor kurzem waren. Oder glaubten zu sein. So viel darf man verraten, ohne die Leselust auf den 552 Seiten starken Roman von Mario Schneider zu schmälern.