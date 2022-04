Neuer Bildband widmet sich dem Welterbe in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ - Nein, das klemmt man sich nicht mal eben unter den Arm! Mehrere Kilogramm bringt der eben erschienene, üppige Bild-Text-Band aus dem Verlag Janos Stekovics auf die Waage, Diät geht anders. Aber das „Welterbe in Sachsen-Anhalt“, so der Titel des Hochglanzbuches, ist ja auch eine gewichtige Angelegenheit. „Gemessen an seiner Größe liegt Sachsen-Anhalt unter den sechzehn deutschen Bundesländern zwar nur im mittleren Bereich, es besitzt aber die meisten Welterbestätten“, melden Rainer Robra, der Kulturminister des Landes, und Gunnar Schellenberger, frischgebackener Landtagspräsident, stolz in ihrem Grußwort für den 536-seitigen Wälzer.