Matthias Sonnenbergs mörderischer Thriller über die Stasi und den DDR-Sport

An seiner alten Trainingsstätte am früheren Sportinternat an der halleschen Brandbergehalle kommen bei Matthias Sonnenberg unendlich viele Erinnerungen hoch.

Als Matthias Sonnenberg es in den fünften Stock geschafft hatte, war alles gut. „Da warst du etabliert“, sagt er und schaut hinauf zu den Fenstern des Neubaublocks mit den aufgeklebten Sportmotiven am Rande der Dölauer Heide. Fünfter Stock, das hieß Einzelzimmer, das hieß Adidas-Anzug, das hieß Bananen und ein gewisses Maß an Freiheit. „Wenn du Leistung gebracht hast“, schränkt Sonnenberg ein, „denn Leistungssport in der DDR hieß nicht nur so, er war, was es sonst gar nicht gab: eine knallharte Leistungsgesellschaft.“