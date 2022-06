Matthias Jügler stellt zum Start der Literaturwoche Roman vor

Halle (Saale) - Vor dem Lesen war er Angeln. Um in der Saale zu fischen, stand Matthias Jügler am Pfingstmontag an der Röpziger Brücke in Halle. Die Tiefkühlbox im Auto blieb leer; gefangen hat der 1984 in Halle geborene und in Leipzig lebende Schriftsteller nichts. Macht nichts, einen Fang gemacht hat er kurz darauf trotzdem?- und einen eindrücklichen Anfang gesetzt: Rund 100?Menschen kamen am Abend in den Moritzburggraben, um den Autor unter freiem Himmel im Gespräch über seinen im März veröffentlichten Roman „Die Verlassenen“ (MZ berichtete) zu erleben.

