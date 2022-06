Literaturhaus Halle präsentiert starke Stimmen der Gegenwartsliteratur

Ein Befreiungsschlag: Das Literaturhaus Halle präsentiert in der Buchmessewoche im Moritzburggraben starke Stimmen der Gegenwartsliteratur. Was die Zuschauer erwartet

Halle (Saale) - Ein Heimspiel der besonderen Art: Ein in Halle geborener Autor präsentiert in Halle einen in Halle spielenden Roman. Aber es ist weniger der in diesem Fall mehrfach ausgeschüttete Lokal-Bonus, der den Auftritt von Matthias Jügler zu einem Ereignis macht, als der Umstand, dass der von ihm verfasste Roman genau diese Verweise gar nicht benötigt, um seine Wirkung zu entfalten. Jüglers bei Penguin Books veröffentlichter Roman „Die Verlassenen“, der eine Geschichte um Freundschaft und Verrat in Halle in den 1980er und 1990er Jahren erzählt, gehört zu den stärksten Büchern der Saison.