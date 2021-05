„Jeder Mensch“: Ferdinand von Schirachs Plädoyer für Grundrechte

Halle (Saale) - Wo Schirach draufsteht, ist auch Spannung drin. Nicht anders bei „Jeder Mensch“, obwohl es sich hier nicht um Geschichten aus dem Alltag der Anwaltskanzlei des Juristen und Schriftstellers handelt, sondern um ein Sachbuch. Obendrein so kleinformatig und schmal, dass es tatsächlich in die Hosentasche passt. Der 31 Seiten umfassende, bei Luchterhand erschienene Band hat es dennoch in sich. Und macht entsprechend Furore.

Besonders an dem Buch ist auch, dass es sich hierbei um ein ganz persönliches Anliegen Ferdinand von Schirachs handelt, wie man rasch erkennt. Dafür setzt der Autor seine ganze Popularität ein. Und die Erlöse sollen, wie er schreibt, auch nicht in seine Tasche fließen, sondern dem guten Zweck dienen, für den er wirbt.

Es geht dabei um die europäischen Menschenrechte, denen der 1964 in München geborene, heute in Berlin lebende Schirach mit Hilfe seiner Leserschaft auf die Sprünge und zu einer Gesetzesform verhelfen will, die seinen Vorstellungen entspricht. „Sämtliche Einkünfte aus diesem Buch spende ich einem gemeinnützigen Verein, der sich um die Durchsetzung dieser Rechte bemüht“, versichert der Autor.

Zweifel an bestehender Charta

Denn das, was in nach langem Hin und Her zwischen allen beteiligten Staaten und Interessengruppen am 1. Dezember 2009 als „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ endlich in Kraft trat, reicht nicht mehr aus, um den aktuellen Herausforderungen hinreichend standhalten zu können, wie Schirach findet. Aber bevor er das ausführt und schließlich jene sechs Artikel formuliert, auf die sich die Europäer seiner Ansicht zufolge verständigen sollten, erzählt er zwei wahre Geschichten. Die erste handelt davon, wie weit einige der Männer, die die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 und die Formulierung der Bürgerrechte auf den Weg brachten, selbst von ihren hehren Zielen entfernt waren: „George Washington, der den Konvent leitete, trug eine Zahnprothese aus Elfenbein und neun Zähne, die seinen Sklaven gezogen worden waren“, schreibt Schirach nüchtern.

Die zweite Geschichte berichtet vom Marquis de Lafayette, einem Angehörigen des französischen Hochadels, der sich während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges gegen die britischen Kolonialherren auf die Seite der Aufständischen geschlagen hatte und später eine wichtige Rolle zur Zeit der französischen Revolution spielte. Allerdings fiel er dann bei den Radikalen um Danton und Marat in Ungnade. Fast hätte der Mann, der stets für die Freiheit gekämpft hatte, sein Leben verloren.

Weil Schirach präzise, spannend und pointiert erzählen kann, zudem ein in juristischen Vorträgen rhetorisch erprobter Mann ist, folgt man dem Text gern. Er verdeutlicht, was dran ist an der amerikanischen Unabhängigkeitsdeklaration und der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die auf Lafayette zurückgeht - und wo es bei der europäischen Verabredung seiner Meinung nach hapert.

Zum Beispiel, dass nur zwölf Prozent der Menschen in Europa wüssten, „was diese Charta überhaupt ist“. Zudem, so Schirach, könnte sie selbst bei schwersten Verstößen von Mitgliedsländern nicht vor den Europäischen Gerichten eingeklagt werden.

Der Hauptmangel aber ist dem Autor zufolge, dass die Charta der Europäer gewissermaßen hinter den Fragen der Zeit zurückbleibt. Deshalb bringt er neue Grundrechte in Spiel. Darin geht es unter anderem um das Recht auf eine gesunde Umwelt und digitale Selbstbestimmung, zudem sollen die Kompetenzen der Künstlicher Intelligenz beschränkt und Amtsträger zu wahrheitsgemäßer Aussage verpflichtet werden. Das zum Beispiel Letzteres bereits durchgesetzt wäre, davon sind wohl nur ganz Gutgläubige überzeugt. Dass Schirachs Vorstoß legitim ist und zumindest zum Anlass für eine Debatte genommen werden sollte, steht dagegen außer Frage.

Abstimmung gleich im Buch

Wer will, kann im Buch per Smartphone einen QR-Code scannen und seine Stimme schon mal anmelden. Ob aus dem breiten Interesse an dem Buch aber auch eine breite Bewegung für einklagbare Bürgerrechte in Europa wird, bleibt abzuwarten.

Der Autor macht sich in jeder Weise ehrlich dafür: Sein Urahn Arthur Middleton habe die amerikanische Unabhängigkeitserklärung mitunterschrieben - „mein Großvater, Baldur von Schirach, war einer der Hauptkriegsverbrecher der Nationalsozialisten“.

Im Übrigen ist Ferdinand von Schirach zuversichtlich, sein Anliegen, in dessen Namen er das Manifest „Jeder Mensch“ geschrieben hat, zum Erfolg zu bringen: „In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass auch in einer Demokratie fast alles möglich wird, wenn Gefahr droht. Diese Kraft brauchen wir auch jetzt.“

Es gibt jedoch zwei ernstzunehmende Hindernisse für das Projekt: Eine gewisse Skepsis, wie das alles, so gut gemeint es wohl ist, praktisch funktionieren soll. Und die menschliche Trägheit. (mz)



Ferdinand von Schirach: „Jeder Mensch“, Luchterhand Verlag, München, 31 Seiten, 5 Euro.