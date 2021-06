Europas Burgen – ein spektakulärer fotografischer Überblick

Berlin (dpa) – - Sie sind die steinernen Zeugen einer vergangenen Zeit: Burgen.

Über einen Zeitraum von fünf Jahrhunderten, in etwa zwischen den Jahren 1000 und 1500 entstanden praktisch in ganz West- und Südeuropa, aber auch in großen Teilen Mitteleuropas bis hin zum Kaukasus große steinerne Gebäude, in denen sich die regionalen Herrscher unter Ausnutzung der natürlichen landschaftlichen Gegebenheiten sicher fühlen konnten.

Auch mehr als ein halbes Jahrtausend später sind immer noch viele dieser Burgen erhalten. Sie dominieren immer noch das Erscheinungsbild ihrer jeweiligen Umgebung. Der französische Fotograf Frederic Chaubin hat in dem großformatigen Band „Stone Age“ ein Kompendium der europäischen Burgen erstellt, die es heute noch gibt. Nicht weniger als 209 Burgen stellt Chaubin in seinem Buch vor, gelegen zwischen Schottland, Portugal, Rumänien und dem Baltikum.

Alle Burgen werden in großformatigen Fotos gezeigt, verbunden mit Informationen zu ihrer Entstehungszeit und den bemerkenswerten Eigenschaften ihrer Bauweise. Bei allem Interesse für die Architektur der Burgen hat Chaubin „Stone Age“ nicht zu einem Fachbuch für die Architekturgeschichte der Burgen gemacht. Im Gegenteil. Wie Chaubin in Vorwort schreibt, „geht es darum, mit Hilfe des Zaubers der Bilder über ihr Schicksal zu erzählen“. Chaubin hat den europäischen Burgen ein wirklich angemessenes fotografisches Monument gesetzt.

Frederic Chaubin: Stone Age. Ancient Castles of Europe. Taschen Verlag, Köln, 416 Seiten mit zahlreichen Fotografien, Euro 50,00, ISBN 978-3-8365-8501-9