Die „Lenore“ begeisterte auf der Insel

Über Bürgers Lyrik in Großbritannien

Molmerswende/MZ - - Gottfried August Bürger (1747-1794) ist vor allem als Verfasser der „Münchhausen“-Geschichten in Erinnerung geblieben, war aber ursprünglich für seine Balladen wie „Lenore“, „Der wilde Jäger“ oder „Des Pfarrers Tochter von Taubenhain“ gefeiert worden. Aber nicht nur hierzulande rezitierte man im späten 18. und gesamten 19. Jahrhundert die Gedichte des aus Molmerswende (Landkreis Mansfeld-Südharz) stammenden Dichters mit Inbrunst, sondern auch in Großbritannien und Irland waren sie einstmals populär. Das kann der Autor Klaus Damert aus Molmerswende im Buch „Gottfried August Bürger in der englischsprachigen Publizistik des 19. Jahrhunderts“ zeigen.