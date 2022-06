„Die Kanzlerin“ ist lesenswert - mit einer streitbaren Pointe

Angela Merkel (CDU) am 15. April 2020 nach einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt

Halle (Saale)/MZ - Am Ende erreicht Ursula Weidenfeld genau den Punkt, auf den die Wirtschaftsjournalistin in ihrem gut recherchierten, lesenswerten Buch „Die Kanzlerin. Porträt einer Epoche“ über die ostdeutsche CDU-Politikerin Angela Merkel hingeschrieben hat. Diese Konsequenz muss man loben. Aber die Schlussfolgerung, in der alles gipfelt, greift vielleicht doch etwas zu kurz.