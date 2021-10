Das Imperium schlägt zurück

Halle/MZ - Die Geschichte klang immer schon zu gut, um wahr sein zu können. Im Jahre 50 v. Chr., so hatten es sich der Geschichtenschreiber René Goscinny und der Zeichner Albert Uderzo vor mehr als 60 Jahren ausgedacht, ist ganz Gallien von den Römern besetzt. Aber ganz Gallien? „Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten“, heißt es traditionell am Anfang jedes neuen Bandes. Auch an diesem Donnerstag, wenn Heft 39 erscheint - die erste Nummer, an der keiner der beiden Erfinder mehr mitwirken konnte.

Eine weltweit bekannte Marke

Goscinny starb schon 1977, mit nur knapp 51 Jahren und kurz nachdem Asterix und seine wackeren gallischen Dorfnachbarn ihr eigenes Comicheft bekommen hatten. Albert Uderzo, der danach allein weitergemacht hatte, folgte ihm im vergangenen Jahr im beinahe biblischen Alter von 94 und im Wissen, mit Asterix eine weltweit bekannte Marke geschaffen zu haben, die den Tod ihrer Schöpfer überleben wird.

Und das, obwohl die immer wieder so unterhaltsam erzählte Geschichte von dem kleinen, tapferen Dorf und dem Widerstand des Häufleins unbeugsamer Gallier gegen die Übermacht der Römer keiner historischen Prüfung standhält, wie französische Archäologen herausgefunden haben. Ihren Forschungsergebnissen zufolge war die gesamte gallische Gesellschaft schon lange vor der Eroberung durch das Imperium römisch unterwandert. Die gallische Elite lebte römisch, sie aß römisch und sie kleidete sich bereitwillig wie die späteren Besatzer. Nicht einmal den Namen „Gallier“ würden Uderzos Helden tragen, hätte es die Römer nicht gegeben. Deren Imperator Caesar war es, der dem Gebiet zwischen den Pyrenäen und dem Rhein den Namen Gallien gab.

Doch dem Erfolg der bunten Bildergeschichten, die bald nach Goscinnys Tod in einem eigenen Verlag erschienen, taten die kleinen historischen Verbesserungen keinen Abbruch. Uderzo verwandelte das bunte Völkchen um den pfiffigen Krieger Asterix, den zaubertrankgeschädigten Obelix, den Greis Methusalix und das Hündchen Idefix in eine weltweit beliebte Horde von fröhlichen Anarchos, deren Freiheitskampf eher Partycharakter hatte. Uderzo hat später beschrieben, wie aus dem ursprünglich geplanten großen, starken Schulbuchhelden Marke Vercingetorix, der wirklich gegen die Römer angetreten war, der schmächtige Asterix wurde: „Ein kleiner Clown, mit dem sich die Kinder identifizieren können“.

Ein Zufallstreffer mit Langzeitwirkung. Die bisher erschienenen 38 Bände wurden in elf Sprachen übersetzt und mehr als 385 Millionen Mal verkauft. 14 Filme nach Motiven der Zeichentrick-Abenteuer entstanden und Asterix-Fanartikel gibt es heute vom T-Shirt über den Gartenstuhl bis zum Gesellschaftsspiel und dem Obelix-Faschingskostüm.

Ein Imperium, gegen das die bedauernswerten römischen Legionäre, die als trottelige Besatzer in den befestigten Lagern Babaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen müssen, wie Kleinkleckersdorf erscheint. Bis die Gallier mal wieder vorbeikommen, um ihnen eine Abreibung zu verpassen. Asterix ist zwar gemessen an den großen amerikanischen Comicmarken Superman, Batman und Mickey Maus immer noch ein Zwerg. Aber immerhin ein quicklebendiger, wie der nun erscheinende 39. Band „Asterix und der Greif“ zeigt.

Auch ohne Übervater Uderzo, der nach Angaben des deutschen Ehapa-Verlages hier vor seinem Tod zumindest ein „allerletztes Mal seinen Einfluss und seinen genialen Humor in ein Asterix-Abenteuer eingebracht“ habe, ist es den beiden Autoren Jean-Yves Ferri und Didier Conrad, beide 61 Jahre alt, gelungen, das große Erbe zu bewahren. Das hatten beide bereits vor acht Jahren mit dem Band „Asterix bei den Pikten“ angetreten.

Im Land der Sarmaten

Die neue Geschichte, erdacht von Ferri, gezeichnet erneut vom früheren Dreamworks-Zeichner Conrad und mit einer Startauflage von fünf Millionen Exemplaren veröffentlicht, führt die alterslosen Helden diesmal ins Reich der Sarmaten, Steppen-Nomaden weit im Osten Europas, die ein Fabelwesen halb Adler, halb Löwe als heilig verehren. Dieser heilige Greif habe Begehrlichkeiten bei den Römern geweckt, hat Ferri bei der Vorstellung des neuen Heftes in Paris erzählt. Tja, und wo die Römer sind, da sind Asterix und seine Leute nie weit. Schließlich muss irgendwer ja Widerstand leisten.