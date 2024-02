Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. - Nachdem Anke Engelke eine Neuauflage des Kinderbuchklassikers "Die Häschenschule" veröffentlicht hat, hagelt es nun Kritik. Das Original ist einst vom sächsischen Autoren Albert Sixtus geschrieben und vom Thüringer Fritz Koch-Gotha illustriert worden. Es stammt aus dem Jahr 1924.

Landwirte sind die Feinde, Füchse sind Veganer

Anke Engelke meinte allerdings, dass die Geschichte in Reimform von 1924 in die Neuzeit übertragen werden müsse. Sie hat deswegen das Kinderbuch "Die neue Häschenschule: Wie Fuchs und Hase Freunde wurden" veröffentlicht und den Klassiker modernisiert. Obwohl ihr Buch in der ersten Auflage direkt ausverkauft war, hagelte es nun Kritik, vor allem von deutschen Bauern und anderen Kritikern auf der Verkaufsplattform Amazon.

Denn in Engelkes Buch ist nicht der Fuchs der Feind der Hasen, sondern es sind die Landwirte. Sie zerstören mit ihren Pestiziden und der Landwirtschaft den Lebensraum der Tiere. Der Fuchs ist in ihrem Buch Veganer und drückt mit den Häschen die Schulbank.

Ist die Neuauflage pädagogisch fragwürdig?

Die Zeitung "Bayrisches Landwirtschaftliches Wochenblatt" sieht in der Neuauflage von Anke Engelke einen Angriff auf die Bauern. In dem Buch würden die Kinder lernen, dass alle Gefahr von den Landwirten ausgehen. Diese vergifteten mit ihren Düngemitteln die Umwelt und zerstörten mit ihren Landmaschinen die Lebensräume der Tiere. Doch auch die Jäger sind in Engelkes Buch böse, denn sie erschießen die niedlichen Tiere, heißt es im BLW.

Anke Engelke erklärte auf Amazon zu ihrem Buch: "Bilderbuchklassiker sind etwas Feines, weil oft eine Wahrhaftigkeit mitschwingt, die Zeiten überdauert. Andererseits dreht die Welt sich weiter, alles ist in Bewegung. Wie denken und fühlen wir heute, wie gehen wir miteinander um?"

In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" räumte sie allerdings ein, dass die Idee, die Landwirte negativ darzustellen, eigentlich vom Verlag kam. Demnach sollte es einen neuen Konflikt zwischen Gut und Böse geben, wenn Hase und Fuchs schon entspannt zusammen Möhrchen knabbern.

Negative Bewertungen auf Amazon

Da viele Kunden das Buch bei dem Onlinehändler vorbestellt hatten, ohne zu wissen, was sie erwartet, hagelte es jetzt Kritik. Die Käufer waren erzürnt über die Neuauflage des Klassikers. Aktuell hat das Buch deswegen eine Bewertung von 1,9 bei fünf möglichen Sternen.

In einer Rezension steht: "Sie sollten sich schämen, Frau Engelke, dass Sie sich vor den Karren spannen lassen, schon den Kleinsten die Lüge zu vermitteln, dass unsere Ernährer die wahren Umweltsünder sind." Knapp 600 andere Amazon-Kunden bewerteten diese Bewertung als "hilfreich".

Amazon-Kundin J. Meyer schrieb: "Ein veganer Fuchs bleibt eine Wunschvorstellung." Und der Nutzer Andreas K. reagierte so: "Dieses - entschuldigt bitte - Pamphlet schlägt völlig aus der Art. Vegane Raubtiere werden in die Welt hinaus geschickt. Der Bauer ist das ultimative Böse. - Frühkindliche Indoktrinierung in einer verzerrten vegane Weltanschauung." Rund 304 Personen fanden diese Bewertung hilfreich.

Über "Die Häschenschule"

Das Original "Die Häschenschule" ist ein Klassiker, der in vielen deutschen Kinderzimmern steht. In dem Buch wird in Reimform erzählt, wie die Hasenkinder in der Schule in Kräuterkunde und Eierbemalen unterrichtet werden. Hierbei ist der Fuchs der Feind der Hasen, vor dem es wachsam zu sein gilt.

Das Vorlesebuch ist mit den Versen von Albert Sixtus und Zeichnungen von Fritz Koch-Gotha geschmückt und bietet fröhliche Geschichten über die Schule und die Osterzeit. Das Buch zählt dabei zu den wohl bekanntesten Bilderbüchern des vergangenen Jahrhunderts.

Das Original hat bei Amazon eine Bewertung von 4,8 bei fünf Sternen.

Insgesamt 585 Amazon-Kunden haben das Buch bewertet. Anke Engelkes Neuauflage hat derzeit 29 Kundenbewertungen.