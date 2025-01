London - Das weltbekannte British Museum bleibt nach einem mutmaßlichen IT-Angriff eines ehemaligen Mitarbeiters in Teilen geschlossen. Sämtliche Wechselausstellungen waren auch am Sonntag für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, wie ein Museumssprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Ab wann sie wieder besucht werden können, war unklar.

Am Samstag war mitgeteilt worden, dass ein ehemaliger Techniker in das Museum eingedrungen und „mehrere unserer Systeme abgeschaltet“ habe. Die Polizei bestätigte der Nachrichtenagentur PA einen Einsatz am Donnerstagabend, weil „Schäden an den Sicherheits- und IT-Systemen des Museums“ gemeldet worden waren. Der Mann sei auf Kaution wieder freigelassen worden.

Auf der Internetseite des Museums werden Besucherinnen und Besucher über die Einschränkungen informiert. „Das Museum ist geöffnet, aber aufgrund eines IT-Infrastrukturproblems mussten einige Galerien geschlossen werden“, teilt das Museum mit.