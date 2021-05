Wie zwei Murals von Trockland das Stadtbild prägen

In Berlin sind Street-Art und die urbane Kunst zu Hause. Graffitis und Wandgemälde haben hier eine lange Tradition. Dass Berlin neben illegalen Graffitis oder der berühmten East Side Gallery einiges mehr zu bieten hat, zeigt sich in den kleinen Gassen vor hippen Graffiti-Galerien, aber auch in großen Bauprojekten. Damit professionelle Kunst im öffentlichen Raum gefördert wird, arbeiten Bau- und Immobilienunternehmen wie Trockland mit renommierten Künstlern zusammen.

In den 1970ern galt Street-Art als Ausdrucksmittel unterschiedlicher Jugendbewegungen. Von Amerika über London und Amsterdam gelang die Kunstrichtung mit seinen verschiedenen Stilen und Techniken nach Europa. Künstler begannen im Westen und Osten Berlins aktiv in das Stadtbild, meist in Form von Tags oder politischen Botschaften, einzugreifen. Erst nach und nach zeigten sich die bildlichen Elemente mit mehr Qualität und gewannen zunehmend an gesellschaftlicher Anerkennung.

Die Weiterentwicklung von Street-Art ab 1989

Das wohl bisher größte und bekannteste Street-Art Projekt setzten nationale und internationale Artists nach dem Fall der Berliner Mauer um. Mit der East Side Gallery schafften sie am bis heute größten noch erhaltenden Teil der Berliner Mauer eine Straßengalerie, die 2006 von der UNESCO als „City of Design“ ausgezeichnet wurde. Seither gilt Berlin als Street-Art-Metropole. Die Kunstform hob sich damit deutlich von den illegalen Schmierereien und politisch geprägten Intentionen ab.

Gezielte Förderung kreativer Street-Art durch Kunstprojekte für den öffentlichen Raum

Mit der stetigen Weiterentwicklung ab 1989 werden die großflächigen Kunstwerke heute überwiegend positiv wahrgenommen. Architekten und Immobilienbaufirmen unterstützen dabei aktiv die professionelle Street-Art und vergeben Aufträge innerhalb von geplanten Kunstprojekten. Die als Murals bezeichneten legalen Wandmalereien unterstreichen zudem die Aussagekraft der jeweiligen Einrichtung. Ein anschauliches Beispiel wie das in Zusammenarbeit mit zwei bekannten Berliner Künstlern gelingt, sind die Murals im Bricks Berlin Schöneberg und im Innenhof der Klosterstraße 62. Beide wurden vom Bau- und Immobilien Unternehmen Trockland initiiert.

„Post your letter here“ – Mural im Bricks Berlin Schöneberg von Trockland und Emma Rytoft

Wo sich einst ein historischer Postgewerbehof befand, steht heute ein Stadtquartier mit modernen Büros, Wohnungen, Lokalitäten, Geschäften und Sporteinrichtungen. Mit einem durchdachten Arbeits- und Wohnkonzept realisierte der Projektentwickler Trockland das neue und hippe Quartier in Berlin Schönberg. Auf der Suche nach einem Gestaltungselement, das den besonderen Charakter der „Stadt in Stadt“ in Kontext zur historischen Besonderheit setzt, wurde die bekannte Berliner Künstlerin Emma Rytoft mit der Anfertigung eines Murals beauftragt. Die studierte Architekten lebt seit 2013 in Berlin. Neben ihren Werken in Berlin zählen auch Wandgemälde in Bonn, Dubai und München zu ihrem Portfolio.

Das 23 × 23 Meter große Wandbild „Post your letter here“ an einer der Fassaden erzählt die Geschichte der alten Post, die nun als Unterkunft für stilvolle Büros und gehobene Wohnungen dient. Ziel war es, mit der bisher größten Arbeit der ambitionierten Künstlerin den Wesenskern des Gebäudes zu verbildlichen und dem öffentlichen Raum zugänglich zu machen.

Zu finden ist das Werk aus dem Jahr 2016 in der Hauptstraße 27 in Berlin. Weitere Informationen zu der Künstlerin und dem Wohnquartier gibt es auf den Webpräsenzen: https://www.emmarytoft.com/ und https://berlinsbricks.com/.

Innenhofkunst in der K62 - Mural von Trockland und Hiroyasu Tsuri (Twoone)

Ein weiteres Projekt wurde zusammen mit dem renommierten Künstler Hiroyasu Tsuri umgesetzt. Das Gebäude der Klosterstraße 62 wurde zuvor vom Projektentwickler saniert. Es zählt heute zu den beliebten Adressen für kreative, digitale und junge Unternehmen. Bekannte Firmen wie N26 und Secret Escapes haben sich hier niedergelassen.

Um den Innovationsgeist und Pioniergedanken auch nach außen sichtbar zu machen, entschiedet sich der zeitgenössische Künstler Hiroyasu Tsuri, der auch unter dem Namen TWOONE bekannt ist, für eine großformatige Wandarbeit mit Sprühfarben und Acryl.

2014 stellte er diese im Innenhof des Gebäudes fertig. Mehr Arbeiten des Künstlers sind auf der Webseite https://hiroyasutsuri-twoone.tumblr.com zu finden.

Mehr Bewusstsein für professionelle Street-Art schaffen

Kunstprojekte wie von Trockland und anderen Unternehmen in Berlin fördern die positive Wahrnehmung der Street-Art und bieten professionellen Künstlern die Möglichkeit, sich mit ihrer Handschrift an der kreativen Veränderung des Stadtbilds zu beteiligen. Auch andere Institutionen wie das „Urban Nation Museum for Urban Contemporary Art“ in der Bülowstraße 7 sorgen dafür, dass sich Street-Art etabliert. Das erste Street-Art-Museum in Berlin eröffnete 2017 in Schönberg und zeigt rund 100 außergewöhnliche Kunstwerke aus aller Welt in einer interaktiven Ausstellung.