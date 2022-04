Aussteiger als Kirchenfürst

Laut Inschrift hat Norbert diesen Kreuzfuß in Auftrag gegeben und könnte das als Geschenk bestimmte Kunstwerk auch in Händen gehalten haben.

Magdeburg/MZ - Der Kreuzfuß könnte eine direkte Verbindung zu Norbert von Xanten (1080/85-1134), den Stifter des Prämonstratenser-Ordens und Magdeburger Erzbischof, herstellen: Wie eine Inschrift an dem - unten rechts abgebildeten - Kunstwerk bezeugt, ist es um das Jahr 1130 und im Auftrag des Kirchenfürsten von einem Goldschmied namens Azzo gefertigt worden. Der gehörte dem Kloster Gottesgnaden bei Calbe (Saale) an, das eine Gründung der Prämonstratenser in Mitteldeutschland war.