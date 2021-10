Ascherslebener Kunstquartier zeigt Werke von Marc Illing

Aschersleben/dpa - Das Kunstquartier Grauer Hof widmet dem freischaffenden Künstler Marc Illing in seiner Geburtsstadt Aschersleben von Samstag an eine Ausstellung. Die Werkschau wird bis 31. Dezember präsentiert. Illing wurde 1975 in Sachsen-Anhalts ältester Stadt geboren.

Er war schon früh im Kunstverein der Stadt aktiv und auch am Entstehen des Kunstquartiers Grauer Hof beteiligt. Er studierte an der Bauhaus Universität Weimar Architektur und wechselte dann in die Freie Kunst. Seinen Schwerpunkt hat der diplomierte Architekt in der Malerei. Illing bedient sich bei der Wahl seiner Motive gern am Alltag, oft entstehen ganze Bilderserien - meist farbenfroh und großformatig.