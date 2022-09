Am „Mitteldeutschen Theater“ spielt Dieter Hallervorden Gott und hält Gericht

Der Kabarettist und Schauspieler Dieter Hallervorden hat in Dessau-Roßlau sein „Mitteldeutsches Theater“ eröffnet - mit keiner geringeren Rolle als Gott selbst. Alles verpackt in in einer satirischen Boulevardkomödie von Jean-Louis Fournier.

Dessau-Roßlau/MZ - Wie und wo könnte einer vom Schlage Dieter Hallervordens besser in seinen Geburtstag hinein feiern als eben auf der Bühne? 87 Jahre alt ist der ewig lausbübische Komödiant nun - und fit wie ein Junger. Am Sonntagabend, gerade noch als 86-Jähriger, hat er in der Marienkirche in Dessau-Roßlau sein Mitteldeutsches Theater eröffnet - eine Außenstelle seines Berliner Schlosspark-Theaters gewissermaßen. Und ist nach der Premiere gebührend gefeiert worden, auch vom sachsen-anhaltischen Landesvater Reiner Haseloff (CDU) höchstselbst. Der hatte das 90-minütige, überwiegend kurzweilige Spiel von seinem Platz in der ersten Reihe aus verfolgt.