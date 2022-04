200 Millionen Euro für Sachsen-Anhalts Denkmale

Magdeburg/MZ - Der erleichterte Seufzer hallt nach: „Was lange währt, wird endlich gut“, sagt Staats- und Kulturminister Rainer Robra (CDU) am Montag in der Magdeburger Staatskanzlei. Was er damit meint: Nach jahrelangem, zähem Gezerre zwischen dem Bund sowie den Ländern Sachsen-Anhalt und Thüringen ist das sogenannte Sonderinvestitionsprogramm I zur Sanierung national bedeutsamer Kulturdenkmale nun in Sack und Tüten.