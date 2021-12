Unfall in Australien Zahl der toten Kinder bei Hüpfburg-Unglück steigt

Es sollte ein fröhlicher Tag werden, doch er endet in einer Tragödie: Bei einer Weihnachtsfeier wird eine Hüpfburg in die Luft gewirbelt, die Kinder stürzen aus zehn Metern in die Tiefe.