Zinshoffnungen geben Dax Auftrieb

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Bekräftigte Signale für moderatere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed haben dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag Rückenwind gegeben.

Hinzu kamen erneute Hoffnungen, dass China seine strikte Corona-Politik allmählich etwas lockern könnte. Das würde die Nachfrage nach vielen Wirtschaftsgütern ankurbeln. Für einen Dämpfer sorgten allerdings die unerwartet klar gesunkenen deutschen Einzelhandelsumsätze im Oktober.

Der Dax schloss mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 14.490,30 Punkten. Ob der Leitindex die neunte Gewinnwoche in Folge verzeichnen wird, bleibt abzuwarten. Aktuell zeichnet sich noch ein moderater Verlust ab. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Donnerstag um 1,41 Prozent auf 25.954,71 Zähler.