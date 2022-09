Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen

Die Zentral- und Notenbanken haben getagt, um zu entscheiden, mit welchen Maßnahmen sich eine noch höhere Inflation und die zumindest nach Expertenmeinung drohende Rezession aufhalten lassen. Viele Unternehmen kämpfen aktuell mit nie dagewesenen Herausforderungen in Form exorbitanter Energiepreise, stockender Lieferketten/Zahlungsverkehr und sinkenden Umsätzen. Wie können Lösungen aussehen, die ihnen helfen, zu überleben?

Krieg und Sanktionen sorgen für kaum noch zahlbare Energiepreise

Es ist kein Geheimnis, dass Russland durch seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg einen großen Anteil an der momentan extrem schwierigen Wirtschaftslage hat. Die als Konsequenz verhängten und wichtigen Sanktionen treffen aber nicht nur die russische Wirtschaft, sondern ziehen auch Probleme für Deutschland und die gesamte EU nach sich. Leider ist Deutschland einer der hauptleidtragenden Akteure dieses Trauerspiels. Allerdings ist dieses Problem ein hausgemachtes.

Für Mark Elser, den Deutschland-Chef von iBanFirst, erläutert die besondere Position deutscher Unternehmen: „Leider erweist sich gerade das deutsche Wirtschaftsmodell, das sich jahrzehntelang auf den Zugang zu billiger Energie aus Russland stützte, als nicht mehr tragfähig. Deutschland ist damit das Sorgenkind der Eurozone. Dies ist eine schlechte Nachricht für alle Mitgliedstaaten. Es ist ein strukturelles Problem, das das Wachstumspotenzial der Eurozone lange Zeit belasten und vor allem außereuropäische Investoren dazu veranlassen wird, sich anderen Wirtschaftsräumen zuzuwenden, wodurch dem Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa wichtige Investitionen verlorengehen.“

Mit Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit & Kostenreduktion durch die Krise

Wann immer schwierige Zeiten bevorstehen, hört man als Ratschlag, dass man einfach den „Gürtel enger schnallen“ muss, um zu überleben. Dieses Prinzip gilt auch für Unternehmen. Aber was heißt das konkret? In wirtschaftlich unruhigem Umfeld raten Experten immer dazu, die Kosten zu senken und sicherzustellen, dass Zahlungen geleistet werden können. Denn nur so sorgt ein Unternehmen dafür, dass es weiterhin Materialien erhält und die Produktionsstätten am Laufen halten kann.

Auf die Optimierung des internationalen Zahlungsverkehrs spezialisierte Plattformen wie iBanFirst können hier sinnvolle Unterstützung bieten. Durch die Nutzung einer solchen Plattform kann das Unternehmen beispielsweise seine Gewinnmargen vor Wechselkursschwankungen und daraus resultierenden Wechselkursrisiken bewahren. Außerdem bieten diese Plattformen dem Unternehmen die Möglichkeit, nicht nur die Währung festzulegen, sondern auch die Geschwindigkeit der Transaktion und die entstehenden Kosten. Gerade für Unternehmen, die international bzw. global agieren, ist es zudem wichtig, jederzeit zu wissen, wo sich das Geld gerade befindet. Dies wird durch einen sogenannten Payment Tracker gewährleistet, dass das Unternehmen den Status seiner Zahlungen in Echtzeit verfolgen kann.

Exorbitante Energiekosten sorgen für Probleme in Unternehmen

Die Energiepreise lagen in Deutschland im Juni ca. 86 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Erdgas kostete etwa 141 Prozent mehr. Unternehmen als sogenannte Industrieabnehmer mussten für Erdgas sogar 182,6 Prozent mehr zahlen, für Wiederverkäufer standen um 159,5 Prozent höhere Preise auf der Rechnung. Strom war durchschnittlich um 93 Prozent teurer.

Diese Steigerungen zeigen, wie sehr die Unternehmen unter den Energiepreisen leiden. Eine Wäscherei, deren monatliche Gasrechnung vor den Preissteigerungen bei etwas über 16.000 Euro lag, erhöhte sich im Frühjahr 2022 schon auf knapp 57.000 Euro. Der Geschäftsführer besagter Wäscherei rechnete für den Juli mit einer Gasrechnung von bis zu 70.000 Euro, tatsächlich belief sie sich dann auf 111.000 Euro, was einem Plus von 584 Prozent entspricht (bezogen auf die Vorkrisenzeit).

Hier ist die Politik gefordert gegenzusteuern, denn sonst werden viele Unternehmen, die normalerweise eine tragende Säule der deutschen Wirtschaft sind, bald kapitulieren müssen, weil sie aufgrund von Energiekosten, die den gesamten Gewinn fressen, auch die Löhne und Gehälter sowie andere Fixkosten nicht mehr zahlen können.

Mit Durchhaltevermögen und kluges Agieren können Unternehmen bestehen

Die gesamtwirtschaftliche Lage wird sich kurz- und mittelfristig vermutlich nicht wieder entspannen. Dazu Mark Elser von iBanFirst: „Ich denke, dass wir noch bis Mitte kommenden Jahres spürbare Auswirkungen und Unruhen haben werden. Nicht zuletzt die Energiekrise wird Unternehmen vor enorme Herausforderungen stellen. Eine kurzfristige Entspannung ist daher leider nicht zu erwarten.“