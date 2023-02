Innerhalb weniger Wochen ein ganzes Unternehmen grundlegend umzustrukturieren, ist eine beachtliche Leistung. Meist ist eine Krisensituation der Auslöser für eine elementare Neuausrichtung.

Ein ursprünglich auf Events spezialisiertes Unternehmen hat vorgemacht, wie mit konsequentem Handeln und strategischem Denken aus einer Veranstaltungsagentur ein führender Anbieter für Atemschutzmasken werden kann.

Von Events zu Masken und Schnelltests in wenigen Wochen

Die Leistung, die Lion Heuschkel, Founder der 2017 gegründeten Kingline GmbH mit Sitz im bayerischen Rottenbach vollbracht hat, ist aller Ehren wert. Als die Corona-Pandemie ihren Anfang nahm, war er sich klar, dass nur ein Kurswechsel sein Unternehmen vor den herausfordernden Zeiten retten konnte.

Die digitale Transformation fungierte dabei als Rettungsanker. So wurde in wenigen Wochen ein funktionierender, über stabile Lieferketten verfügender Handel für Produkte zur Pandemiebekämpfung geschaffen. Dabei galt es vor allem zwei Herausforderungen zu meistern. Um den anfangs gigantischen Bedarf an Masken und Tests zu decken, lag ein Schwerpunkt darauf, mögliche Lieferkettenstörungen zu verhindern. Auf diese Weise konnte Kingline in kurzer Zeit ganze Bundesländer mit Masken versorgen. Zudem wurde das Unternehmen sehr schnell Teil der nationalen Teststrategie.

Den Rottenbachern gelang es, staatliche Institutionen zu überzeugen und von verschiedensten Schulen gestartete Ausschreibungen für sich zu entscheiden. Inzwischen zählen Landesregierungen, Krankenkassen, Hilfsorganisationen und zahlreiche Unternehmen zu den Abnehmern der Kingline-Produkte.

Soziale Verantwortung - Rekrutierung von Personal aus betroffenen Bereichen

Eine solche Mammutaufgabe lässt sich nur bewältigen, wenn man über personelle Ressourcen verfügt. Für die Rekrutierung neuer Mitarbeitenden während der Corona-Pandemie wurde eine bestimmte Zielgruppe festgelegt. Es wurde entschieden, dass vor allem Leute aus den besonders schwer getroffenen Branchen eine Chance bekommen sollten. Das gab den neuen Mitarbeitenden eine Perspektive, zog eine große Zufriedenheit in der Belegschaft nach sich und sorgte für eine Atmosphäre des Zusammenhalts. All dies hatte positive Effekte auf die Produktivität und den Erfolg des Unternehmens.

In diesem Zusammenhang legt Lion Heuschkel großen Wert auf die Feststellung: „Wir haben durch unser Pandemiegeschäft Menschen aus dem wirtschaftlichen Pandemie-Tief geholt.“

© Lion Heuschkel, Founder Kingline Group

Bestand das Team zu Beginn des Jahres 2022 aus insgesamt 15 Personen, so ist es innerhalb eines Jahres auf 30 Mitarbeitende gewachsen. Hier zeigt sich die soziale Verantwortung, die Kingline sich auf die Unternehmensfahnen geschrieben hat.

Der Blick auf das Unternehmensergebnis zeigt, wie wichtig und richtig dieser Schritt war. Dieser hat sich von 1,5 Millionen Euro im Jahr 2021 auf einen mittleren zweistelligen Betrag im Jahr 2022 erhöht. Auch die Verkaufszahlen sprechen für sich. Nicht nur 100 Millionen Masken wurden verkauft, sondern auch über 270 Millionen Tests.

Im Hinblick auf die Produktqualität legte die Kingline GmbH von Beginn an Wert auf eine Zertifizierung. Durch ein Zertifikat der syszert GmbH kann das Unternehmen belegen, dass es für seinen Handel mit Medizinprodukten ein Qualitätsmanagement gemäß DIN EN ISO 13485:2016 eingeführt hat und nach wie vor anwendet.

Expertise für andere Geschäftsbereiche nutzbar machen

Die Kingline Group hat vor allem im Bereich der Beschaffung viele Erfahrungen gesammelt. Das gilt insbesondere für die sogenannte Just-in-time- & Just-in-Sequence-Beschaffung. Just-in-time bedeutet, dass Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einer bestimmten Menge bestellt wird, wodurch die Lagerhaltung minimiert wird. Das gelingt nur, wenn man exakt weiß, wie viel Material zur Herstellung bzw. wie viel Ware für den Verkauf zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt wird.

Eine Weiterentwicklung dieser Beschaffungsmethode ist die Just-in-Sequence-Beschaffung. Ihre Besonderheit besteht darin, dass die zur Produktion einer Ware notwendigen Komponenten vorsortiert werden. Sie landen dann in genau der Reihenfolge auf dem Montageband, in der sie zusammengebaut werden müssen.

Das Unternehmen bietet inzwischen Beratungen zu den Themen Verfügbarkeit und Zeiteffizienz an. Mit Blick auf die Zukunft sollen die Erfahrungen in weitere Geschäftsbereiche einfließen. So möchte die Kingline Group auch in anderen Tätigkeitsfeldern verstärkt engagieren. Dabei soll auch der Bereich der Eventplanung- bzw. des Managements wieder stärker in den Fokus rücken.

Die Erweiterung des Portfolios ist wiederum eine weitere, zukunftsorientierte Entscheidung. Die Corona-Pandemie ist inzwischen etwas abgeklungen. Da ist es sinnvoll, das Unternehmen auf zusätzliche Fundamente zu stellen. Im Fokus liegen dabei die Bereiche Commerce, Industries, Energy, Real Estate, Medical, Performance, Events und Digital.