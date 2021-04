Wirtschaft: : Neue Arbeitsplätze in der Krise

Auch der hiesigen Wirtschaft machte die Coronakrise in der letzten Zeit stark zu schaffen. Viele Unternehmen sehen sich dem Druck sinkender Umsätze ausgesetzt. Schon jetzt herrscht am Arbeitsmarkt eine äußerst angespannte Lage vor. Dennoch sind einzelne Unternehmen in der Lage, ihr Geschäft trotz der widrigen Umstände weiter auszubauen. Mit Autodoc ist dies einem Unternehmen gelungen, das sich auf den Handel mit Autoteilen, Autozubehör und den zugehörigen Verbrauchsgütern fokussiert ...

Auch der hiesigen Wirtschaft machte die Coronakrise in der letzten Zeit stark zu schaffen. Viele Unternehmen sehen sich dem Druck sinkender Umsätze ausgesetzt. Schon jetzt herrscht am Arbeitsmarkt eine äußerst angespannte Lage vor. Dennoch sind einzelne Unternehmen in der Lage, ihr Geschäft trotz der widrigen Umstände weiter auszubauen. Mit Autodoc ist dies einem Unternehmen gelungen, das sich auf den Handel mit Autoteilen, Autozubehör und den zugehörigen Verbrauchsgütern fokussiert hat.

Steigende Umsätze im Online-Handel

Ein zuletzt deutlich gewachsener Umsatz stellt auch an die Logistik neue Herausforderungen. Im Jahr 2018 eröffnete der Händler den neuen Umschlagplatz in der unmittelbaren Nähe zur Autobahn A6 in Polen. Besonders die Vorteile in der örtlichen Infrastruktur und die motivierten Arbeitskräfte vor Ort machten seither eine Erfolgsgeschichte möglich. Inzwischen arbeiten im Lager in Stettin rund 1.600 Angestellte und Mitarbeiter, die täglich etwa 75.000 verschiedene Produkte für den Versand vorbereiten.



Nun soll ein M13 genannter Neubau die Lagerflächen nahe Stettin noch einmal verdoppeln, um neue Kapazitäten zu schaffen. Auf diese Weise werden vor Ort 800 neue Arbeitsplätze entstehen, welche bei den Menschen vor Ort hoch im Kurs stehen. Diese Erweiterung bietet auch die Möglichkeit, die Kapazität zu steigern. Der Anbieter ist dann nach eigener Aussage dazu in der Lage, mehr als 60.000 Bestellungen täglich zu meistern. Bisher lag das Limit bei rund 25.000 Bestellungen innerhalb eines Tages. Die Homepage des Anbieters mit weiteren Informationen zur Expansion ist hier zu finden.



Für die gesamte Region Stettin stellen die neu geschaffenen Arbeitsplätze einen positiven Ausblick inmitten der wirtschaftlichen Rezession dar. Die Frage lautet nun vor allem, wie lange sie erhalten bleiben können. Denn auch Polen wurde von den Folgen der Coronakrise schwer getroffen. Dabei sind nicht nur die neu geschaffenen Arbeitsplätze eine wichtige Erleichterung. Zugleich könnte es sich hierbei um ein positives Signal handeln, das auch andere Firmen aus der Region dazu antreibt, den Blick in der Zeit des wirtschaftlichen Abschwungs nach vorn zu richten. Innerhalb Polens könnte Stettin dadurch, gerade unter Betrachtung der geographischen Nähe zur deutschen Grenze, zu einem wichtigen wirtschaftlichen Zentrum werden. So erklären sich die hohen Erwartungen der Menschen vor Ort, die mit großem Interesse auf die neue Entwicklung schauen.

Zusätzliche Arbeitsplätze in Berlin

Auch am deutschen Standort in Berlin bietet sich derzeit Interessierten die Möglichkeit, eine der neuen Stellen bei Autodoc zu erhalten. Damit ist die Firma eine Ausnahme in einer Zeit, in der die Zahl der Arbeitslosen auch in Deutschland leider weiter ansteigt. Auch die Art der Bezahlung sorgt dafür, dass die angebotenen Stellen für viele Arbeitnehmer attraktiv sind. Hier bietet sich ihnen nicht nur die Möglichkeit, ein solides Grundgehalt in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus besteht aufgrund unterschiedlicher Bonus-Systeme die Chance, das Einkommen noch weiter zu steigern. Für viele ist dies ein entscheidender Grund, sich für dieses Jobangebot zu entscheiden.



Auch in Berlin gehen viele davon aus, dass sich diese bemerkenswerte Erfolgsgeschichte fortsetzen wird. Schließlich konnte das Unternehmen im vergangenen Kalenderjahr ein Wachstum des Umsatzes von annährend 50 Prozent erzielen. Selbst lange nach der Gründung im Jahr 2008 befindet sich Autodoc noch immer auf einem Kurs des ungebrochenen Wachstums. Auch international entwickelte das Unternehmen aus dem Grund eine große Durchschlagskraft. Inzwischen ist der Anbieter in 27 europäischen Ländern vertreten und bietet dort die Dienste in der Landessprache an. Ganz entscheidend ist für diese Stellung auch das vielseitige Angebot des Händlers verantwortlich. Dabei handelt es sich um ein Sortiment von rund 2,5 Millionen unterschiedlichen Produkten aller namhaften Hersteller, die für die Verbraucher zur Verfügung stehen.

Ein Zeichen an die Verbraucher

Dabei profitiert der Anbieter auch vom allgemeinen Trend, welcher in diesen Tagen klar in Richtung der Reparatur zeigt. Immer mehr Menschen sind daran interessiert, möglichst lange mit ihrem Wagen unterwegs sein zu können. Der normale Verschleiß bedingt den Kauf des ein oder anderen Ersatzteils. Während der gängige Bedarf bei bekannten Modellen noch leicht über die örtliche Werkstatt bezogen werden kann, stoßen ausgefallene Bestellungen schnell an ihre Grenzen.



Anbieter wie Autodoc bieten hierfür einfache Suchfunktionen an, mit denen die passenden Teile leicht gefunden werden können. Auch das breit aufgestellte Sortiment bietet den Kunden hier eine große Unterstützung. Auf diese Weise sind mehr als 1.200 verschiedene Modelle im System erfasst. Hinzu kommt die Möglichkeit, aus einem Produktangebot auszuwählen, dasvon hunderten unterschiedlicher Markenherstellern kommt.



Damit sich Verbraucher in Deutschland ebenfalls für die Reparatur entscheiden, ist auch ein attraktiver Preis von hoher Bedeutung. Der Bezug der Teile über die Werkstatt bietet in dem Fall oft nicht die gewünschte Transparenz. Stattdessen ist es vielmehr notwendig, den Angaben der Verantwortlichen zu glauben. Die Bestellung im Internet machte es in den letzten Jahren möglich, hier selbst einen transparenten Preisvergleich vorzunehmen.



Auf diese Weise hat der Verbraucher selbst die Übersicht über das Verhältnis von Preis und Leistung, welches ihm hier angeboten wird. Unter dem Strich ist dies eine entscheidende Motivation, sich doch mit der Möglichkeit einer Reparatur zu befassen und nicht gleich den Wechsel des gesamten Fahrzeugs in Betracht zu ziehen. Überhöhte Preise für Ersatzteile, die von unseriösen Werkstätten oftmals angegeben werden, gehören daher der Vergangenheit an. Oftmals haben die Kunden sogar selbst die Möglichkeit, die Teile zu bestellen und der Werkstatt zur Verfügung zu stellen. Leichtere Wartungsarbeiten sind häufig auch ohne ausgeprägte handwerkliche Kenntnisse möglich, was die laufenden Unterhaltskosten weiter senkt.

Selbstschrauber suchen verstärkt im Internet

Eine weitere wichtige Zielgruppe sind begabte Heimwerker, die im Laufe der Zeit selbst gelernt haben, bestimmte Arbeiten selbst an ihrem Wagen auszuführen. Für sie bietet die Suche im Internet die Gelegenheit, anhand der wichtigen Kennzahlen selbst die passenden Produkte zu finden. Die genaue Beschreibung und Kategorisierung macht es selbst Laien möglich, die passenden Teile zu finden.



Die nächste technologische Erweiterung des Services soll dieses Prinzip sogar noch einfacher zugänglich machen. Dann ist es für die Verbraucher mittels einer App möglich, passende Ersatzteile für ihr Auto zu finden. Noch direkt am Smartphone kann dann eine Bestellung aufgegeben werden, um die Teile schon wenige Werktage später in Empfang nehmen zu können.